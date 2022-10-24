«Ели курицу с картошкой»: Асмус осталась без свадьбы с Харламовым, зато надела платье невесты для Биковича

Кристина Асмус поделилась в своем микроблоге фото, на котором она позировала с Милошем Биковичем. В кадре экс-жена резидента «Камеди Клаб» предстала в старомодном платье невесты со шлейфом и в фате. Примечательно, что наряд Кристины понравился далеко не всем ее фанатам. Так, многие посчитали, что такое платье пользовалось бы спросом среди невест лет так тридцать назад, в 90-е годы.

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«Гениальная «Люся», самая кассовая комедия «Хочу замуж», режиссерский дебют Алексея Чадова «Своя война» и добрая «Тетя Марта». Я поздравляю и благодарю всех своих коллег!» — подписала снимок Асмус.

Кстати, этот кадр, на котором бывшая жена юмориста позировала в свадебном платье с Милошем Биковичем, был сделан на съемках фильма «Хочу замуж».

Примечательно, что как таковой свадьбы у Кристины Асмус с Гариком Харламовым не было. Парочка тайно расписалась в ЗАГСе и отметила это событие в ресторане. На тот момент актриса ждала ребенка.

«Я вообще не праздновала свадьбу. Мы расписались и пошли в ресторан есть курицу с картошкой», — говорила актриса о своем бракосочетании.

По материалам 7days