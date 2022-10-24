«Должен быть немедленно задержан»: в Госдуме отреагировали на высказывания Антона Красовского

На слова журналиста Антона Красовского об украинских детях отреагировали и в Госдуме. Депутат от «Единой России» Дмитрий Савельев на своей официальной странице «Вконтакте» разместил обращение, которым призвал немедленно задержать Антона Красовского и наказать его в соответствии с законом.

«На мой взгляд, каждый звук этого высказывания — преступление. Человек, совершивший подобное, по своей разрушительности мало с чем сравнимое действие, должен быть немедленно задержан и в кратчайшие сроки осужден по максимальной строгости закона», — написал Дмитрий Савельев.

Чуть ранее стало известно, что глава СК России Александр Бастрыкин уже дал поручение проверить жесткие высказывания Антона Красовского об украинских детях.

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Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян в понедельник утром объявила о прекращении сотрудничества с журналистом Антоном Красовским после его недопустимых слов в шоу «Антонимы».

По некоторым данным, прямо Антон Красовский может в самое ближайшее время покинуть Россию.