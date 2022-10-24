Собчак напомнили, что Красовский — крестный отец ее сына: «Удивлял выбор, душа клоачная»

Ксения Собчак пришла в ужас от слов журналиста Антона Красовского об украинских детях, а также от того, как он извинился за это потом.

Напомним, Красовский написал в своем телеграме, что ему «неловко». Кроме того, он попросил прощения у тех, кому «показались» его слова дикими.

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«Насколько же человек сошел с ума от вседозволенности, что ему «неловко» что кому-то «показалось», — возмутилась Ксения Собчак.

Чуть позже админ Telegram-канала «Героиня Татлера» решила напомнить Ксении Собчак об интересном факте из ее биографии. Он написал, что крестным отцом сына ведущей Платона является ни кто иной, как Антон Красовский.