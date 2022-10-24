Собчак напомнили, что Красовский — крестный отец ее сына: «Удивлял выбор, душа клоачная»

Ксения Собчак пришла в ужас от слов журналиста Антона Красовского об украинских детях, а также от того, как он извинился за это потом.
Напомним, Красовский написал в своем телеграме, что ему «неловко». Кроме того, он попросил прощения у тех, кому «показались» его слова дикими.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Насколько же человек сошел с ума от вседозволенности, что ему «неловко» что кому-то «показалось», — возмутилась Ксения Собчак.
Чуть позже админ Telegram-канала «Героиня Татлера» решила напомнить Ксении Собчак об интересном факте из ее биографии. Он написал, что крестным отцом сына ведущей Платона является ни кто иной, как Антон Красовский.
«А вы уже узнавали, существуют какие-то процедуры смены крестных родителей? Чтоб было понятно, Антон Красовский — крестный Платона Виторгана, сына Ксении. Вообще-то Героиню всегда удивлял этот промах с выбором крестного. Ну всегда же было понятно, что Красовский, как минимум, не добр, а точнее — обладает душой клоачной», — написано в Telegram-канале «Героиня Татлера».