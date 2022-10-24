«Агата, поди, и знать не знает!»: Прилучный сам вырвал зуб сыну, сэкономив на стоматологе

Павел Прилучный порядком сэкономил на детском стоматологе, придумав необычный способ, как вырвать молочный зуб своему сыну Тимофею. Поклонники тут же задались вопросом, знает ли Агата Муцениеце, какую «экзекуцию» провел «мажор».

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Так, актер привязал один конец веревочки к качающемуся зубу Тимоши, а второй — к шарику, который после нажатия должен был вылететь из игрушечного пистолета вместе с молочным зубиком. Судя по заливистому смеху, весь лечебный процесс на камеру снимала мачеха Тимофея — Зипюр Брутян. Рядом с братиком мелькала Мия.

Кстати, вырвать молочный зуб им все-таки удалось. Только со второй попытки. Тимофей заметно поморщился, но потом заулыбался. Похоже, что такое веселье пришлось мальчику по душе, нежели поход к стоматологу.