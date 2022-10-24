Семейный выход: Проскурякова в рубашке оверсайз цвета лазури предстала на публике с Николаевым

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова старается выйти из тени именитого мужа.
Юлия Проскурякова занимается собственной карьерой и самореализацией, она активно снимается в кино и играет в театре. По этой причине у звездной пары не так много времени друг на друга.
Выходные дни Проскурякова и Николаев стараются проводить исключительно вместе. В минувшие выходные пара побывала на светском мероприятии.
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В микроблоге Юлия Проскурякова поделилась снимком, на котором предстала рядом с мужем Игорем Николаевым.
Стоит отметить, что наряды звездной пары диссонировали. Юлия Проскурякова облачилась в рубашку оверсайз цвета лазури в тон своим голубым глазам. А Игорь Николаев предпочел черный цвет. Маэстро предстал в лонгсливе и пиджаке.
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев. Фото: соцсети
«Вчера побывали на концерте «Фонограф», поздравили Сергея Жилина с днем рождения и послушали прекрасную музыку!» — сообщила под фото с мужем Юлия Проскурякова.