Семейный выход: Проскурякова в рубашке оверсайз цвета лазури предстала на публике с Николаевым

Молодая жена известного композитора и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова старается выйти из тени именитого мужа.

Юлия Проскурякова занимается собственной карьерой и самореализацией, она активно снимается в кино и играет в театре. По этой причине у звездной пары не так много времени друг на друга.

Выходные дни Проскурякова и Николаев стараются проводить исключительно вместе. В минувшие выходные пара побывала на светском мероприятии.

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