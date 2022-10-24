Сбежавшего Преснякова сняли на камеру в Лос-Анджелесе: глаза грустные, хоть изображает веселье (видео)

Алла Пугачева послужила примером для своего старшего внука Никиты Преснякова. Звезда покинула Россию после февральских событий, обосновавшись в израильской Кесарии с мужем и детьми Лизой и Гарри.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ну а Никита Пресняков испарился из родного отечества после новостей о мобилизации. Как пишет КП, музыкант сначала прибыл в одну из стран Евросоюза, поскольку у него имеется соответствующий паспорт. А после улетел в США, где проживает его мать Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой.

Здесь он засветился в одном из ночных клубов в Лос-Анджелесе, где его сняли поклонники. И хотя Никита старательно изображает веселье, глаза его говорят об обратном.