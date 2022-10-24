Покинувший Россию Александр Васильев рассекретил страну, в которой сейчас находится

Ведущий популярной программы «Модный приговор», историк моды, коллекционер и писатель Александр Васильев рассекретил место своего нахождения.
В микроблоге он рассказал, что вместе со своей выездной школой отправился в путешествие по Узбекистану.
Сейчас Александр Васильев находится в древнем городе Хива, которому больше двух с половиной тысяч лет.
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«Путешествие по Узбекистану в рамках выездной школы Александра Васильева продолжается. День второй. Не устаем восхищаться Хивой!» — поделился Александр Васильев в микроблоге.
На одном из снимков историк моды предстал в традиционном для узбекских мужчин наряде — халате и чалме. В руках Александр Васильев держал пиалу с чаем.
«Главный напиток Узбекистана — чай. С него начинается любая трапеза, им же и заканчивается», — рассказал Александр Васильев.