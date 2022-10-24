Покинувший Россию Александр Васильев рассекретил страну, в которой сейчас находится

Ведущий популярной программы «Модный приговор», историк моды, коллекционер и писатель Александр Васильев рассекретил место своего нахождения.

В микроблоге он рассказал, что вместе со своей выездной школой отправился в путешествие по Узбекистану.

Сейчас Александр Васильев находится в древнем городе Хива, которому больше двух с половиной тысяч лет.

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