Бывший зять Пугачевой внезапно заболел: не вынес новостей о сыне в Америке?

Сбежавший из России внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков засветился в Лос-Анджелесе. Как пишет КП, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте уехал в Америку через Европу, жену Алену Краснову он с собой не взял.
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По данным издания, Никита Пресняков всегда любил культуру американцев, учился здесь, получил в российском посольстве тут свой паспорт РФ, да и мама его давно гражданка США. Так что выбор для побега вполне логичный.
Однако не исключено, что его отец Владимир Пресняков тяжело переживает поступок своего старшего наследника. Как сообщила в соцсетях его жена Наталья Подольская, певец в настоящий момент слег с температурой 39,5 и даже не явился на празднование двухлетия младшего сына Вани.