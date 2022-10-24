Бывший зять Пугачевой внезапно заболел: не вынес новостей о сыне в Америке?

Сбежавший из России внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков засветился в Лос-Анджелесе. Как пишет КП, сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте уехал в Америку через Европу, жену Алену Краснову он с собой не взял.

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По данным издания, Никита Пресняков всегда любил культуру американцев, учился здесь, получил в российском посольстве тут свой паспорт РФ, да и мама его давно гражданка США. Так что выбор для побега вполне логичный.