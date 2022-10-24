«Мне по-настоящему неловко»: Антон Красовский молит о прощении после увольнения

В этот понедельник стало известно, что Маргарита Симоньян решила остановить сотрудничество RT с журналистом Антоном Красовским после его высказывания об украинских детях.

Спустя пару часов после официального заявления Симоньян Красовский принес публичные извинения за свои выпады, признавшись, что испытывает чувство неловкости.

«Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться. Я прошу прощения у всех, кто обалдел от этого. Прошу прощения у Маргариты, у всех, для кого это показалось диким, немыслимым и непреодолимым. Надеюсь, вы меня простите», — написал Антон Красовский в телеграм-канале.

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Напомним, ранее в своем шоу «Антонимы», беседуя с писателем Сергеем Лукьяненко Антон Красовский позволил себе произнести жесткие слова в адрес украинских детей.