Дочь Сергея Бодрова ждет ребенка

24-летняя дочь ныне покойного актера и режиссера Сергея Бодрова – младшего, Ольга, готовится впервые стать матерью.

Беременность наследницы звездного семейства уже стала очевидна всем окружающим, так что смысла скрывать это обстоятельство нет.

Ольга Бодрова находится на внушительном сроке беременность и, скорее всего, станет мамой уже до конца этого года, либо в самом начале следующего.

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