Дочь Сергея Бодрова ждет ребенка

24-летняя дочь ныне покойного актера и режиссера Сергея Бодрова – младшего, Ольга, готовится впервые стать матерью.
Беременность наследницы звездного семейства уже стала очевидна всем окружающим, так что смысла скрывать это обстоятельство нет.
Ольга Бодрова находится на внушительном сроке беременность и, скорее всего, станет мамой уже до конца этого года, либо в самом начале следующего.
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Ольга Бодрова в просторном платье, которое не смогло скрыть ее подросшего животика, появилась на светской премьере фильма «Велга». В этой картине Ольга Бодрова сыграла свою дебютную роль.
Беременная Ольга Бодрова (на фото в центре) на премьере фильма «Велга». Фото: Global Look Press
Напомним, Ольга Бодрова вышла замуж в 2020-м году за актера театра имени Маяковского Сергея Быстрова. Будущий младенец станет первенцем для обоих своих родителей.