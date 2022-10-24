«Папа и сынулек»: Ефременкова из «Дома-2» засняла на видео, как Мондезир нянчится с одним из близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова пару дней назад вместе с новорожденными сыновьями-близнецами выписалась из клиники.
Теперь молодая мама и ее двойняшки находятся дома, рядом со счастливым отцом Мондезиром.
Молодой папаша демонстрирует стремление активно участвовать в жизни сыновей. Мондезир помогает Ефременковой, с удовольствием нянчится с малышами и даже встает к ним ночью.
В телеграм-канале Юлия Ефременкова поделилась видео, которым запечатлела, как Мондезир возится с одним из близнецов, наклонившись над его кроваткой.
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«Картина маслом — папа и сынулек. Что он тебе отвечает?» — прокомментировала за кадром Юлия Ефременкова.
«Да. Булочка моя. Водички попил, говорит: «Спасибо, папуля, хорошо мне». Просит, чтобы я его поцеловал и на ручки взял», — ответил Мондезир.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения. Ровно месяц мальчики находились под наблюдением врачей и в минувшую субботу, 22 октября, выписались вместе с мамой домой.