«Папа и сынулек»: Ефременкова из «Дома-2» засняла на видео, как Мондезир нянчится с одним из близнецов

Мондезир и Юлия Ефременкова

Мондезир и Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

Экс-участники проекта Юлия Ефременкова и Мондезир наслаждаются общением с маленькими наследниками.

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова пару дней назад вместе с новорожденными сыновьями-близнецами выписалась из клиники.

Теперь молодая мама и ее двойняшки находятся дома, рядом со счастливым отцом Мондезиром.

Молодой папаша демонстрирует стремление активно участвовать в жизни сыновей. Мондезир помогает Ефременковой, с удовольствием нянчится с малышами и даже встает к ним ночью.

В телеграм-канале Юлия Ефременкова поделилась видео, которым запечатлела, как Мондезир возится с одним из близнецов, наклонившись над его кроваткой.

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«Картина маслом — папа и сынулек. Что он тебе отвечает?» — прокомментировала за кадром Юлия Ефременкова.

«Да. Булочка моя. Водички попил, говорит: «Спасибо, папуля, хорошо мне». Просит, чтобы я его поцеловал и на ручки взял», — ответил Мондезир.

Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения. Ровно месяц мальчики находились под наблюдением врачей и в минувшую субботу, 22 октября, выписались вместе с мамой домой.

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