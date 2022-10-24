«Папа и сынулек»: Ефременкова из «Дома-2» засняла на видео, как Мондезир нянчится с одним из близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова пару дней назад вместе с новорожденными сыновьями-близнецами выписалась из клиники.

Теперь молодая мама и ее двойняшки находятся дома, рядом со счастливым отцом Мондезиром.

Молодой папаша демонстрирует стремление активно участвовать в жизни сыновей. Мондезир помогает Ефременковой, с удовольствием нянчится с малышами и даже встает к ним ночью.

В телеграм-канале Юлия Ефременкова поделилась видео, которым запечатлела, как Мондезир возится с одним из близнецов, наклонившись над его кроваткой.

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