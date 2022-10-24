Гороскоп с 24 по 30 октября: отличное время, чтобы заработать

Раку в конце недели прилетит неожиданный интересный проект, но не стоит сразу за него браться, отложите в сторону, подумайте – а стоит ли это делать. Хорошее время для отдыха.

Львам стоит немного забыть про работу и вспомнить про дела домашние. Если затевали ремонт – завершите.

Девы будут на карьерном подъеме, но не стоит слишком навязывать свои идеи, поскольку это может оттолкнуть от вас.

Весы будут решать финансовые вопросы. Помощь может прийти со стороны старших, не стесняйтесь поговорить о проблеме с родителями, они могут дать ценный совет.

Скорпион ощутит желание выделиться, но не стоит прожимать из-за этого своих коллег, лучше поработайте над своим имиджем, это будет полезнее.

Стрельцы захотят отложить возникшие проблемы, надо справиться с этим чувством и решить неприятные дела прямо сейчас.

Козерог – счастливчик этой недели. На работе ему будет даваться все просто, сумеет проявить свои лучшие качества.

Водолеи могут получить неожиданную поддержку начальства, поэтому если есть мысли о чем-то пообщаться с руководством, нужно дерзать в этот период.

Рыбам стоит проявить настойчивость и открыто заявить на работе свою точку зрения, велик шанс быть услышанным. Хорошее время также для общения с близкими.

Источник: «Экспресс газета».