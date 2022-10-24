Мокренькая Клава Кока показала себя в ванне: и гладит себя такая по плечам (горячее видео)

Клава Кока.

Клава Кока. Фото: соцсети

Певица становится настоящей красоткой.

Клава Кока подразнила своих фанатов горячим видео, на котором она позирует прямо в ванне, исполняя свой новый хит «Не со мной» и поглаживая себя по мокрым плечам.

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Вроде бы ничего нового – и Светлана Лобода, и Мари Краймбрери полюбили эту позицию для своих песен. Однако для Клавы Коки это действительно нечто новое.

Из артистки, которая поддерживает имидж девчонки с нашего двора она постепенно превращается в красотку-женщину, мечту мужчин.

Еще пара годков и Клава Кока потеснит Анну Седокову по степени знойности.

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