Стильный отдых: Наталья Фриске нарядила шестимесячную дочурку в модную чалму

Младшая сестра Жанны Фриске Наталья продолжает отдыхать с малюткой-дочерью в Турции. Туда она улетела с отцом Владимиром Фриске и не скупится на эмоции в своем микроблоге.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Шестимесячная дочка Натальи Луна заметно подросла. Девочка и так довольно крупная для своего возраста, а сейчас ее пухлые щечки стали крупнее маминых. И Наталья этому только рада – она обожает до беспамятства свою девчушку, ежедневно фотографируя ее в модных нарядах.

На этот раз она нарядила дочку в модную розовую чалму и позировала с ней, прижавшись к пухлой сладкой щеке на фоне морского заката. Счастливые моменты материнства вызвали у подписчиков Натальи волну нежности и умиления.