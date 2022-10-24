Новости шоу-бизнеса: Ротару на кладбище ужаснула старостью, Ефременкова с близнецами покинула роддом, Михалков назвал Милохина овощем

Хаматова собиралась в таксисты

Чулпан Хаматова призналась, что после бегства из России готова была работать таксистом. Она готовилась к худшему сценарию о том, как ей зарабатывать на жизнь и обеспечивать в одиночку своих детей. Поскольку понимала, что таких гонораров, как в родной стране, ей на чужбине не видать – в отечественной индустрии она зарабатывала многомиллионные гонорары.