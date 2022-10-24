Новости шоу-бизнеса: Ротару на кладбище ужаснула старостью, Ефременкова с близнецами покинула роддом, Михалков назвал Милохина овощем

Пермякова вышла замуж
Актриса Светлана Пермякова похвасталась, что вышла замуж. Она впервые надела белое платье, притом что звезде идет 51-й год. Она радостно поведала о счастливом событии своим подписчикам, красуясь в наряде и сияя от счастья.
Светлана Пермякова. Фото: соцсети
Ротару на кладбище ужаснула старостью
София Ротару навестила могилу мужа Анатолия Евдокименко, ушедшего из жизни 20 лет назад. Артистка показала, как это было. Стоя на фоне памятника, она засветила свою жидкую шевелюру и состарившееся лицо. Люди не узнали в ней прежнюю моложавую красотку Софию Михайловну – годы берут свое.
София Ротару. Фото: соцсети
Михалков назвал Милохина растением
Никита Михалков не выдержал пиара Дани Милохина на Первом канале и разразился в его адрес гневной тирадой. Возмущение мэтра вызвало незнание блогером географии родной страны – тот про Сахалин ничего не слышал. И режиссер обозвал юношу «овощем безграмотным» и «растением».
Даня Милохин. Фото: Global Look Press
Хаматова собиралась в таксисты
Чулпан Хаматова призналась, что после бегства из России готова была работать таксистом. Она готовилась к худшему сценарию о том, как ей зарабатывать на жизнь и обеспечивать в одиночку своих детей. Поскольку понимала, что таких гонораров, как в родной стране, ей на чужбине не видать – в отечественной индустрии она зарабатывала многомиллионные гонорары.
Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press
Ефременкову выписали из роддома
Родившая близнецов звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова, наконец, оказалась дома. Спустя множество проведенных в роддоме после рождения недоношенных малышей недель она дождалась выписку. Встречал ее муж, Мондезир. Как это было, новоиспеченная мать показала в своем микроблоге.