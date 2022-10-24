«У меня две хорошие новости!»: счастливый Галкин* вышел на связь

Максим Галкин* покинул страну весной и по сей день живет на чужбине, колеся по миру с целью заработка. Поскольку доходы в России ему не светят, он вынужден планировать свои выступления чуть ли не на год вперед – ему приходится кормить жену Аллу Пугачеву, которая давно не зарабатывает выступлениями, и двоих детей-школьников. Пока семья ждет его в Израиле, шоумен спешит сделать объявление в Сети.

«Как я и обещал, у меня две хорошие новости, объявляю дополнительные концерты в США», - сияя белыми зубами, заявил шоумен.

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Счастливый Галкин* перечислил свой большой американский тур, который запланирован на март следующего года. Второй новостью стали гастроли в Канаде. Так что артист будет вынужден на целый месяц расстаться с семьей.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента