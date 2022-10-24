Белье и дырки: полуодетая Клава Кока обнажила фигуру в неожиданных местах

Исполнительница хитов «Плачешь» и «Покинула чат» Клава Кока не может налюбоваться собой в весьма спорном наряде. Судя по количеству фотографий в микроблоге, звезде такое сомнительное одеяние нравится. Чего не скажешь про подписчиков.

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Кока пришла со съемок Comedy Club домой и не спешила разоблачаться. Она продолжила дефилировать по квартире, демонстрируя перед камерой одежду и то, что она должна прикрывать. Топ с прорезями под грудью, больше похожий на нижнее белье, обнажил талию звезды, а брюки с прозрачными бедрами – межножное пространство. Артистка выглядела так, что сразу и не скажешь, одета она в нее или раздета благодаря ей.