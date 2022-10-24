«Ты тупая?»: Светлана Пермякова унизила Алену Шишкову на всю страну

Алена Шишкова

Алена Шишкова. 

Модель не смогла блеснуть интеллектом.

На шоу «Звезды в Африке» продолжается борьба. В команду «красных» пришла новенькая – модель Алена Шишкова, экс-возлюбленная рэпера Тимати. Девушка участвовала в испытании вместе с товарищами, но не смогла проявить себя.

По заданию, необходимо было отвечать на разные вопросы на эрудицию, состоящие в основном из школьных знаний, находясь в контакте с тараканами и змеями. Шишкова не смогла ответить ни на один заданный ей вопрос, чем вызвала осуждение соплеменников.

Актриса Светлана Пермякова и вовсе не постеснялась в выражениях и унизила блондинку на всю страну. «Ну, ты тупая? Ты вообще что ли в школе не училась?» - поразилась Пермякова.

Шишкова попыталась оправдаться – мол, сосредоточиться мешали ползучие гады и насекомые.

Алена Шишкова на шоу "Звезды в Африке". Фото: соцсети

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  