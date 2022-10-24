Гарик слюной изойдет: пассия Харламова в розовом бикини показала пышные виды сзади (видео)

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. 

Актриса плюхнулась в бассейн на фоне бескрайних морских пейзажей.

Звезда сериала «Гусар» Катерина Ковальчук снова будоражить Интернет своими откровенными съемками. Избранница Гарика Харламова улетела в теплые края и позирует для соцсетей в бикини.

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На этот раз красавица с безупречной фигурой продемонстрировала пышные виды сзади. Она продефилировала к бассейну и плюхнулась в воду, задрав при этом высоко ногу. Довольная улыбка появилась на лице актрисы, а в это время где-то ее бойфренд явно захлебнулся слюной, поглядывая за подругой.

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