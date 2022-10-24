Подвинула Орбакайте: вскрылось, почему Пугачева невзлюбила певицу Валерию

Певица Валерия много лет на сцене. За это время армия ее поклонников значительно выросла и продолжает пополняться, а исполнительница по-прежнему радует все новыми хитами и дуэтами. Однако в свое время стать фавориткой Аллы Пугачевой она не смогла. Как оказалось, на то были очень веские причины.
Пугачева невзлюбила Валерию, потому что та нарушила ее планы сделать дочку Кристину Орбакайте главной певицей страны, рассказал продюсер Сергей Лавров. Талантливая начинающая певица быстро завоевала любовь аудитории, а к Орбакайте до сих пор у людей предвзятое отношение, поскольку она - мамина дочь.
Кстати, исполнительница начинала как Алла Перфилова, но вынуждена была сменить имя, оправдываясь, мол, что так сама давно хотела. На самом деле, по-другому бы ей было не пробиться – Алла на сцене должна быть только одна, и это, разумеется, Пугачева.
«Ни в каком пугачевском клане Валерии никогда не было, да и других талантливых певиц тоже», - цитирует Лаврова сайт Дни.ру.