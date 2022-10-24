Подвинула Орбакайте: вскрылось, почему Пугачева невзлюбила певицу Валерию

Пугачева невзлюбила Валерию, потому что та нарушила ее планы сделать дочку Кристину Орбакайте главной певицей страны, рассказал продюсер Сергей Лавров. Талантливая начинающая певица быстро завоевала любовь аудитории, а к Орбакайте до сих пор у людей предвзятое отношение, поскольку она - мамина дочь.

Кстати, исполнительница начинала как Алла Перфилова, но вынуждена была сменить имя, оправдываясь, мол, что так сама давно хотела. На самом деле, по-другому бы ей было не пробиться – Алла на сцене должна быть только одна, и это, разумеется, Пугачева.