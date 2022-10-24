Сейчас молния не выдержит! Валя Карнавал едва вместила в тесное декольте пышные формы, поманив ими на камеру

Певица и тиктокерша Валя Карнавал, настоящее имя которой Валентина Карнаухова, все чаще выбирает откровенные наряды. Может себе позволить – молода, прекрасна, и, как выяснилось, не беременна. А такие красивые формы, как считают ярые поклонники артистки, прятать – преступление.

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Вот и на сей раз Карнавал показала свое откровенное облачение. Она едва втиснула свои массивные формы в тесное декольте платья на молнии, которая рискует расстегнуться в самый неподходящий момент. Игриво позируя на камеру, звезда засняла на видео, как дразнится своей красотой. Кадры Валя опубликовала ночью, чтобы, по всей видимости, лишить сна своих фанатов.