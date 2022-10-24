«По-хамски, по-скотски, как учили»: назвавший сограждан мудачьем Макаревич* спел про Россию

Андрей Макаревич* записал новую песню, исполнив ее для подписчиков в соцсетях под гитару «Я расскажу вам про страну». Люди быстро догадались, что артист в ней поведал о происходящем в России. И многие не согласились с воспетым в композиции.

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Журналист Михаил Шахназаров тоже познакомился с новым творчеством Макаревича*. И пришел в неистовство, поскольку считает, что петь такое возмутительно.

«Дедушку (иноагента) продолжает биполярить. Несколько дней назад тосковал по Москве, а сегодня поет вот такое непотребство. Обратите внимание, как он прошелся по церкви. По-хамски, по-скотски, так, как учили. Ну и вопрос в пустоту. Как же ты, бедолага, все это время жил и страдал в России?» - негодует журналист в своем микроблоге в Telegram.

Напомним, Макаревич* проживает в Израиле, куда перебрался в начале года с молодой женой. Там он стал отцом в четвертый раз, и теперь от семейных хлопот отвлекается периодически на происходящее в России. За этот год он не раз успел оскорбить соотечественников, однажды назвав мудачьем.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента