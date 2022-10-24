«За секунду подвергаются уничтожению»: Лолита – о сбежавших из страны звездах

После начавшихся в феврале событий многие звезды шоу-бизнеса, культуры, искусства поспешили покинуть страну. Из них некоторые начали высказываться нелестно о России, согражданах, происходящем. За это люди стали отворачиваться от них, даже преданные поклонники быстро меняли мнение.

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Это явление для певицы Лолиты стало своеобразной приметой времени, маркером того, что в России все сильно поменялось. Звезда в программе «Однажды» на НТВ порассуждала на эту тему.