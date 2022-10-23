Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» попытался ограбить банк в Санкт-Петербурге

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Семья и коллеги Божанова удивлены, мол, он никогда не был аферистом и тем более бандитом. Выяснилось, что мотив у актера был иной, нежели обогатиться посредством ограбления.

«Я не хотел красть деньги, а хотел, чтобы меня задержали и отправили в следственный изолятор, чтобы таким образом избавиться от давления кредиторов, которые требовали вернуть долги», - цитирует Божанова «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Журналисты выяснили, что после того, как актерская карьера не «выстрелила», мужчина открыл собственный бизнес, но в пандемию его дело накрылось – пришлось влезть в долги. Общая сумма задолженности оказалось около пяти миллионов рублей.

Актер хотел укрыться от заемщиков, будучи заключенным под стражу, но теперь ему грозят последствия посерьезнее. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», которая может потянуть на 15 лет колонии.