Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» попытался ограбить банк в Санкт-Петербурге

Актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», 41-летний Андрей Божанов попал в криминальную историю в реальности.
Днем, 23 октября, он зашел в отделение банка в медицинской маске на лице, подошел к одному из окон для выдачи валюты, наставил пистолет на кассиршу и потребовал отдать ему деньги. Сотрудница банка не растерялась, спряталась под стол и нажала тревожную кнопку. Ничего не получив, мужчина сел в свою машину и уехал домой. Но полиция быстро вычислила его по записям с камер.
Андрей Божанов (справа) в сериале «Улицы разбитых фонарей». Фото: кадр из сериала
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Семья и коллеги Божанова удивлены, мол, он никогда не был аферистом и тем более бандитом. Выяснилось, что мотив у актера был иной, нежели обогатиться посредством ограбления.
«Я не хотел красть деньги, а хотел, чтобы меня задержали и отправили в следственный изолятор, чтобы таким образом избавиться от давления кредиторов, которые требовали вернуть долги», - цитирует Божанова «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».
Журналисты выяснили, что после того, как актерская карьера не «выстрелила», мужчина открыл собственный бизнес, но в пандемию его дело накрылось – пришлось влезть в долги. Общая сумма задолженности оказалось около пяти миллионов рублей.
Актер хотел укрыться от заемщиков, будучи заключенным под стражу, но теперь ему грозят последствия посерьезнее. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», которая может потянуть на 15 лет колонии.