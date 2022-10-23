Выбывшая из шоу «Маска. Танцы» Волочкова призналась, что это был интересный для нее опыт

На телеканале СТС в это воскресенье, 23 октября, вышел в эфир третий выпуск шоу «Маска. Танцы».

В его финале члены жюри разоблачили участника под маской Совы. В ней оказалась балерина Анастасия Волочкова, тщетно прятавшая свою индивидуальность.

Судья шоу Мария Горбань призналась, что узнала балерину с первой же программы по ее неповторимым ногам.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».