Выбывшая из шоу «Маска. Танцы» Волочкова призналась, что это был интересный для нее опыт

На телеканале СТС в это воскресенье, 23 октября, вышел в эфир третий выпуск шоу «Маска. Танцы».
В его финале члены жюри разоблачили участника под маской Совы. В ней оказалась балерина Анастасия Волочкова, тщетно прятавшая свою индивидуальность.
Судья шоу Мария Горбань призналась, что узнала балерину с первой же программы по ее неповторимым ногам.
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Сама же Анастасия Волочкова в комментарии для Teleprogramma.pro призналась, что огорчена вылетом с шоу, так как очень надеялась задержаться там подольше, ведь она отдавала проекту всю себя.
«Я всячески пыталась доказывать, что я - Сова, живущая в лесу, а Волочкову - птицу высокого полета им нужно искать на Лебедином озере. Это не подействовало! Я, конечно, не ожидала, что это раскрытие меня произойдет уже на третьем эфире. И была очень огорчена. Потому что хотелось идти до конца, радуя зрителей новыми номерами и постановками в этом шоу «Маска. Танцы». Как и любому проекту, в котором я участвую, я всегда отдаюсь сполна, не жалея времени и сил, не смотря на мою ежедневную многочасовую физическую нагрузку в балетном зале», - высказалась Анастасия Волочкова.