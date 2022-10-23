После инцидента с Витасом в караоке-баре полиция проводит проверку

Полиция Москвы начала проверку после заявления от одного из посетителей караоке-клуба о том, что певец Витас якобы брызнул ему в лицо газовым баллончиком.

«Накануне в ОМВД по Пресненскому району с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что в ходе конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Виталий Грачев, более известный как певец Витас, распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После инцидента заявитель был вынужден обратиться за медицинской помощью», - цитирует ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах от 23 октября.

В пресс-службе столичного главка МВД журналистам подтвердили информацию после обращения пострадавшего в полицию проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.