После инцидента с Витасом в караоке-баре полиция проводит проверку

Полиция Москвы начала проверку после заявления от одного из посетителей караоке-клуба о том, что певец Витас якобы брызнул ему в лицо газовым баллончиком.
«Накануне в ОМВД по Пресненскому району с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что в ходе конфликта в караоке-клубе на Садовой-Кудринской улице Виталий Грачев, более известный как певец Витас, распылил ему в лицо содержимое газового баллончика. После инцидента заявитель был вынужден обратиться за медицинской помощью», - цитирует ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах от 23 октября.
В пресс-службе столичного главка МВД журналистам подтвердили информацию после обращения пострадавшего в полицию проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
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Напомним, певец Виталий Грачев, более известный как Витас, стал популярен в начале «нулевых» со своим хитом «Опера № 2». Затем последовал ряд инцидентов и уголовных дел с его участием. В 2013 году у артиста случился конфликт со сотрудниками полиции после ДТП в Москве. В 2018-м ему оформили «мелкое хулиганство» за стрельбу из пистолета у себя во дворе.