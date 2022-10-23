«Нужно уметь принимать выбор своих детей»: Барановская поставила Аршавина на место после его слов о сыне

Известная телеведущая Юлия Барановская после расставания с экс-футболистом Андреем Аршавиным одна воспитывает троих детей сыновей Артема и Арсения и дочь Яну.
Всем троим звездная мама старается дать достойное образование и обеспечивает возможность саморазвития.
Так, младший сын Юлии Барановской Арсений занимается футболом в академии «Спартака».
Отец мальчика Андрей Аршавин в интервью дал понять, что скептически относится к выбору сына, и хотел бы, чтобы тот занимался в питерском «Зените», отметив, что это нереально, поскольку мальчику в столичном клубе уже «промыли мозги».
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Юлия Барановская тут же отреагировала на фразы Андрея Аршавина о сыне. В телеграм-канале она поставила отца своих детей на место и заодно защитила академию, которую посещает Арсений.
Юлия Барановская с сыновьями от Андрея Аршавина Артемом и Арсением. Фото: Global Look Press
«Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытье мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса. Во-вторых, было бы очень странно занимаясь в академии «Спартака», погружаясь шесть дней в неделю в тренировочный процесс, играя за «Спартак» и нося красную форму клуба, при этом болеть за другую команду. Просто нужно уметь принимать выбор своих детей, даже если тебе лично он не нравится, и поддерживать их. Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич», - высказалась Юлия Барановская.