«Нужно уметь принимать выбор своих детей»: Барановская поставила Аршавина на место после его слов о сыне

«Ну, во-первых, насколько мне известно, «мытье мозгов» в детской академии «Спартака» не входит в рамки тренировочного процесса. Во-вторых, было бы очень странно занимаясь в академии «Спартака», погружаясь шесть дней в неделю в тренировочный процесс, играя за «Спартак» и нося красную форму клуба, при этом болеть за другую команду. Просто нужно уметь принимать выбор своих детей, даже если тебе лично он не нравится, и поддерживать их. Мы же когда-то с детьми приняли ваш выбор, Андрей Сергеевич», - высказалась Юлия Барановская.