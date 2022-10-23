«Таких ног больше ни у кого нет»: в костюме Совы на шоу «Маска. Танцы» пряталась легендарная личность

После таких слов Анастасия Волочкова не сдержалась и села на свой фирменный шпагат.

«Мне льстит: вы все признали, что у меня самые красивые ноги, что у меня есть талант и профессионализм, что я умею танцевать. Теперь я со спокойной душой вернусь в свой балетный зал, откуда я каждый день приезжала сюда на репетиции. Но все равно это было зажигательно. И мне кажется, отчасти, вам будет меня не хватать», — обратилась к жюри Анастасия Волочкова.