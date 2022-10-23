«Таких ног больше ни у кого нет»: в костюме Совы на шоу «Маска. Танцы» пряталась легендарная личность

Жюри шоу «Маска. Танцы»

Жюри шоу «Маска. Танцы». Фото: канал СТС

На проекте телеканала СТС разоблачили второго участника.

В это воскресенье, 23 октября, в эфир телеканала СТС вышел третий по счет выпуск первого сезона шоу «Маска. Танцы».

В его финале жюри решило рассекретить участника в маске Совы. Почти все догадались, что за звезда в ней пряталась.

Когда Сова разоблачилась, на сцене предстала легендарная личность - балерина Анастасия Волочкова.

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Член жюри шоу, актриса Мария Горбань призналась, что Анастасию Волочкову выдали ее выдающиеся ноги.

«Ваши прекрасные ноги я сразу разгадала, таких ног нет ни у кого», — сказала балерине Мария Горбань.

Анастасия Волочкова - Сована шоу «Маска. Танцы». Фото: кадр программы

После таких слов Анастасия Волочкова не сдержалась и села на свой фирменный шпагат.

«Мне льстит: вы все признали, что у меня самые красивые ноги, что у меня есть талант и профессионализм, что я умею танцевать. Теперь я со спокойной душой вернусь в свой балетный зал, откуда я каждый день приезжала сюда на репетиции. Но все равно это было зажигательно. И мне кажется, отчасти, вам будет меня не хватать», — обратилась к жюри Анастасия Волочкова.

Напомним, в предыдущем выпуске шоу был разоблачен Попкорн. В его маске оказался певец Шура.

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