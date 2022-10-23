Стало известно, по какой причине Юлия Ефременкова отказывается показывать лица сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова дала понять, что еще не скоро покажет поклонникам лица сыновей-близнецов.
Молодая мама честно призналась, что причина банальна - она верит в сглаз и боится его.
«Дети еще совсем маленькие, не защищены от людей глазливых. Бывает у людей нехороший глаз, даже они могут сами этого не знать. Поэтому мы пока имена ни имена не говорим, ни личика не показываем ни одного, ни второго», - объяснила Юлия Ефременкова.
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября, а ровно через месяц, 22 октября, Юлию с малышами выписали из клиники.
Ефременкова призналась, что в день выписки очень волновалась.
«Вчера был очень волнительный, суматошный день. Ничего не снимали, ничего не выкладывали. Я была в стрессе», - поделилась Юлия Ефременкова.
Но Юлия переживала зря. Первая ночь близнецов дома прошла идеально. Лучше всех себя вел отец мальчиков Мондезир. Он кормил сыновей и укачивал их сам, давая молодой маме возможность отдохнуть.