«Меня немного шатает»: Юлия Гаврилина мучается от голода на шоу «Звезды в Африке»

Певица и блогерша Юлия Гаврилина участвует уже во втором сезоне шоу ТНТ «Звезды в Африке». То есть, девушка она опытная. Но даже при этом, ей трудно справляться со сложными условиями Африки.
В СМИ попали отрывки из будущего выпуска шоу, в котором Юлия Гаврилина жалуется на то, что едва справляется с постоянным чувством голода.
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«Я себя сегодня странно чувствую, меня как будто немного шатает. Я поела каши и думала, что ощущение пройдет, но энергии у меня вообще нет. Сегодня я симбиот, а не человек. Уже не знала, что делать. Живот, ты должен выдержать всю эту историю!» - сказала Юлия Гаврилина.
По материалам «СтарХита».