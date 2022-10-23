«Меня немного шатает»: Юлия Гаврилина мучается от голода на шоу «Звезды в Африке»

Певица и блогерша Юлия Гаврилина участвует уже во втором сезоне шоу ТНТ «Звезды в Африке». То есть, девушка она опытная. Но даже при этом, ей трудно справляться со сложными условиями Африки.

В СМИ попали отрывки из будущего выпуска шоу, в котором Юлия Гаврилина жалуется на то, что едва справляется с постоянным чувством голода.

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