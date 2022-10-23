Умерла оперная певица Галина Писаренко

23 октября Московский академический музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко сообщил о смерти оперной певицы, народной артистки РСФСР Галины Писаренко. Вокалиста умерла в воскресенье в возрасте 88 лет.

В советское время она около 30 лет служила в труппе МАМТа ведущей солисткой. Затем перешла в театр «Новая опера». С 1976 года преподавала в Московской консерватории и была признана одним из лучших современных педагогов по вокалу.

«Партии Татьяны в «Евгении Онегине» Чайковского, Мими и Мюзетты в «Богеме» Пуччини в исполнении Галины Писаренко называют хрестоматийными. Обширен ее и камерный репертуар, который включал в себя произведения Чайковского, Римского-Корсакова, Глинки, Шостаковича, Баха, Моцарта, Генделя, Грига, - пишут сотрудники театра. - Выражаем соболезнования близким, коллегам и всему оперному цеху, в связи с невосполнимой утратой на российском оперном пространстве».

Прощание с певицей состоится в фойе Большого зала Московской консерватории 26 октября.

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