«Спасибо, что пока без экскрементов»: бывший коллега пнул Бузову после демонстрации обнаженных фото

Бывший участник «Дома-2» Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, довольно часто в своем микроблоге подвергает критике своих коллег по телестройке.

Достается от него, конечно же, самым заметным героям реалити, чьи имена до сих пор на слуху у публики.

Роман Тертишный любит давать оценки поведению Ольги Бузовой. А на этот раз выразил свои сожаления маме теледивы Ирине Александровне Бузовой из-за постоянных публичных демаршей звезды.

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