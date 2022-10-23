«Наблюдать за происходящим со стороны»: победительница «Ледникового периода» Кузьмина объяснила, почему ее нет в новом сезоне

Пару недель назад на Первом канале стартовал девятый сезон популярного проекта «Ледниковый период», в котором принимают участие победители и финалисты предыдущих сезонов шоу.
К разочарованию поклонников победительницы седьмого сезона «Ледникового периода» Ольги Кузьминой, завоевавшей первое место в паре с Александром Эмбертом, актрисы на экране Первого канала они не увидели.
По признанию Ольги Кузьминой, вопросов было так много, что она решила объясниться с поклонниками.
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«Да, в этот раз у меня, к сожалению, не получилось присоединиться к проекту по ряду причин… Но я с удовольствием буду наблюдать за происходящим со стороны! Буду смотреть все выпуски, восхищаться, болеть и переживать за участников, зная, сколько труда и творчества они вкладывают в каждый номер!» - написала Ольга Кузьмина в микроблоге.
Поклонники актрисы признались, что без ее участия проект много потерял.
«После сезона с вами уже никто не сможет удивить так, как это сделали вы. Самая лучшая участница проекта за все сезоны», «Первая мысль была: а где Кузьмина? Вас там очень не хватает, и со всей уверенностью скажу, что вы выиграли бы», «Самая любимая участница! Реально талантливая! Усердная! Искренняя! С достойным поведением! Лучше не было и, наверное, не будет», - высказались в Сети.