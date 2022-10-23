«Наблюдать за происходящим со стороны»: победительница «Ледникового периода» Кузьмина объяснила, почему ее нет в новом сезоне

Пару недель назад на Первом канале стартовал девятый сезон популярного проекта «Ледниковый период», в котором принимают участие победители и финалисты предыдущих сезонов шоу.

К разочарованию поклонников победительницы седьмого сезона «Ледникового периода» Ольги Кузьминой, завоевавшей первое место в паре с Александром Эмбертом, актрисы на экране Первого канала они не увидели.

По признанию Ольги Кузьминой, вопросов было так много, что она решила объясниться с поклонниками.

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