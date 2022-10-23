«Рванул за папой»: как выглядит подросший сын 43-летнего Сэма Селезнева из «Дома-2»

«Начинаю делиться позитивными эмоциями в цикле «Отпуск - это маленькая жизнь или Краснодарские миниканикулы». Семейный отдых - это особенная атмосфера не только для взрослых, но и для самых маленьких. Сколько эмоций было в этих глазенках за последние несколько дней. При виде моря сын забыл о том, что на улице глубокая осень. «Купаться!» - твердо решил Тимофей, стянул штаны и рванул за папой», - рассказала в микроблоге жена Сэма Селезнева.