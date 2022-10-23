«Рванул за папой»: как выглядит подросший сын 43-летнего Сэма Селезнева из «Дома-2»

Бывший участник «Дома-2» Сэм Селезнев впервые стал отцом в 41 год. Жена Сэма Юлия подарила ему долгожданного сына.
Сэм Селезнев тает от любви к маленькому наследнику Тимофею, который является копией своего папы.
В эти дни Сэм Селезнев вместе с женой и сыном отдыхает на Черном море, в Краснодарском крае.
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Жена Сэма Селезнева Юлия рассказала, что маленький Тимофей не испугался холодной воды, температура которой всего 17 градусов, и вместе с папой окунулся в море.
Сэм Селезнев с сыном Тимофеем. Фото: соцсети
«Начинаю делиться позитивными эмоциями в цикле «Отпуск - это маленькая жизнь или Краснодарские миниканикулы». Семейный отдых - это особенная атмосфера не только для взрослых, но и для самых маленьких. Сколько эмоций было в этих глазенках за последние несколько дней. При виде моря сын забыл о том, что на улице глубокая осень. «Купаться!» - твердо решил Тимофей, стянул штаны и рванул за папой», - рассказала в микроблоге жена Сэма Селезнева.
Напомним, сын Сэма Селезнева появился на свет в феврале 2020 года. Малышу зимой 2023 года исполнится три года, а Сэму будет 44.