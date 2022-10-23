«Можно выдохнуть»: Юлия Ефременкова поделилась новостями о сыновьях-близнецах после выписки из роддома

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Ефременкова после небольшой паузы вышла на связь с подписчиками микроблога.
Молодая мама сообщила о том, как она и Мондезир провели первую ночь с сыновьями-близнецами дома.
По словам Ефременковой, Мондезир отлично справился с отцовскими обязанностями.
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«Мы дома. Ура! Можно выдохнуть. Сегодня мы провели первую совместную ночь с ребятишками и с нашим папой. Без помощи бабули, потому что вчера она уехала. Я хочу вам сказать, наш папа, к моему удивлению, справился на «отлично». Он уже успел и покормить, и поносить на ручках «столбиком». Единственное, памперс мы еще не меняли, но у нас все впереди. Мы делаем успехи. Я даже сегодня поспала», - поделилась Юлия Ефременкова.
Напомним, Юлия Ефременкова впервые стала мамой 22 сентября. Целый месяц она вместе с новорожденными сыновьями-близнецами провела в клинике, пока малыши набирали положенный для выписки вес.