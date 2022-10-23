«Можно выдохнуть»: Юлия Ефременкова поделилась новостями о сыновьях-близнецах после выписки из роддома

«Мы дома. Ура! Можно выдохнуть. Сегодня мы провели первую совместную ночь с ребятишками и с нашим папой. Без помощи бабули, потому что вчера она уехала. Я хочу вам сказать, наш папа, к моему удивлению, справился на «отлично». Он уже успел и покормить, и поносить на ручках «столбиком». Единственное, памперс мы еще не меняли, но у нас все впереди. Мы делаем успехи. Я даже сегодня поспала», - поделилась Юлия Ефременкова.