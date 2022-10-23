Принц Уильям согласился? 40-летней Кейт Миддлтон предрекают четвертую беременность

По слухам Кейт Миддлтон не прочь подарить принцу Уильяму еще одного ребенка. У пары есть трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

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После смерти Елизаветы II ее внук принц Уильям и невестка Кейт Миддлтон получили титулы герцогов Корнуолльских и Кембриджских. А вместе с ними и солидные дивиденды в виде доходов от поместий.

Так, со слов инсайдеров, близких ко двору, журнал US Weekly сообщает, что уже в начале следующего года жена принца Уильяма может объявить о своем интересном положении.

Хотя ранее внук Елизаветы II дал понять, что не помышляет о том, чтобы завести еще одного ребенка.

Так, на одном из мероприятий брат принца Гарри в шутку попросил не давать его жене взять младенца на руки. Видимо, для того, что герцогиня Корнуолльская не загорелась желанием завести еще одну малютку.

Однако в СМИ пишут, что Кейт Миддлтон могла и уговорить принца Уильяма. Все-таки у них итак есть трое детей.