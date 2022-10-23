«Безопаснее всего»: беременная Ольга Орлова покинула Россию

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова находится в прекрасном состоянии ожидания малыша.
Беременность Ольга Орлова переносит легко, так что звезда не стала изменять своим привычкам. Ольга Орлова обожает путешествовать и делает это, находясь в интересном положении.
Уже не в первый раз за беременность Ольга Орлова покидает Россию. Вместе с мужем она отдыхала в Турции. А после небольшой паузы в Москве Ольга Орлова вновь отправилась в путь.
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Ольга Орлова на днях побывала в Милана, а затем прогулялась по Баку. Снимками из этих городов, один из которых расположен в Европе, а другой в Азии, Ольга Орлова делилась в микроблоге.
Ольга Орлова в Баку. Фото: соцсети
«Кораблю безопаснее всего в гавани. Но он не для того строился. Спасибо гостеприимный, вкусный, красивый Баку», - написала под снимком Ольга Орлова.