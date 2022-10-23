«Я очень долго ждала»: 50-летняя Светлана Пермякова в фате и белом платье объявила о замужестве

Звезда театра и кино Светлана Пермякова, которая в грядущем феврале отметит 51-й день рождения, заинтриговала свою аудиторию в соцсети.

Блондинка поделилась снимками и видео, на которых предстала в наряде невесте - фате и пышном белом платье.

Светлана Пермякова дала понять, что в ее жизни произошло событие, которого она очень ждала.

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