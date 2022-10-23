«Папа у нас богатырь!»: Ефременкова подловила Мондезира с двумя сыновьями- близнецами на руках

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова накануне вместе с новорожденными сыновьями-близнецами выписалась из роддома.
В микроблоге молодая мама поделилась видео, на котором запечатлела трепетный момент.
Медсестра выносит новорожденных малышей, завернутых в белые конвертики, и передает их отцу, избраннику Ефременковой Мондезиру. Счастливый отец берет на руки сначала одного сына, а затем и второго.
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«А двоих слабо? Возьмет, думаете? О боже, ты двоих держишь! Папа у нас богатырь», - восхитилась Мондезиром Юлия Ефременкова.
Счастливый папаша успевал не только держать сыновей в своих крепких руках, но еще и сюсюкать с ними.
«Ты мой сынулик маленький», - приговаривал, взяв одного из мальчиков, Мондезир.
Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и Мондезира появились на свет 22 сентября и ровно месяц находились в клинике под наблюдением врачей. Юлия Ефременкова все это время была рядом с малышами в больнице.
Мондезир с сыновьями-близнецами. Фото: скрин соцсети