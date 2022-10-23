«Папа у нас богатырь!»: Ефременкова подловила Мондезира с двумя сыновьями- близнецами на руках

«А двоих слабо? Возьмет, думаете? О боже, ты двоих держишь! Папа у нас богатырь», - восхитилась Мондезиром Юлия Ефременкова.

Счастливый папаша успевал не только держать сыновей в своих крепких руках, но еще и сюсюкать с ними.