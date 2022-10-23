Мэттью Перри признался, кто из актеров «Друзей» больше всех помог ему в борьбе с зависимостью

В недавнем интервью звезда «Друзей» Мэттью Перри признался, что его зависимость от опиоидных препаратов могла закончиться весьма печально – в 2018 году еще не старый актер вполне мог умереть.

Конечно же, друзья и коллеги пытались ему помочь. Но среди актеров сериала «Друзья» был один конкретный человек, который поддержал не просто на словах, а помог найти помощь и сделать первые шаги в борьбе с зависимостью.

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В новом интервью, которое выйдет 28 октября, 53-летний Мэттью расскажет, как он благодарен Дженнифер Энистон за непосредственное участие в его проблемах.

«Представьте, какой это был страшный момент, — говорит Перри в анонсе интервью для канала ABC. - Знаете, она была той, кто протянул мне руку больше всего. Я очень благодарен ей за это».

Выходит, не Моника, а Рэйчел была самой близкой подругой Чендлера. Подробности своей личной жизни и карьеры актер описал в своей книге мемуаров «Друзья, любовники и большая ужасная вещь», которая выйдет 1 ноября.