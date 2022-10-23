Остальную одежду можете выбросить! Названы самые модные сочетания цветов в этом сезоне

Модели на подиуме

Модели на подиуме. Фото: Global Look Press

Наряды каких оттенков вместе смотрятся актуально.

Для того, чтобы выглядеть стильно и актуально, вовсе не обязательно скупать остромодные вещи.

Стилисты утверждают, что вполне достаточно иметь в гардеробе базовые вещи определенного оттенка и уметь их грамотно сочетать.

Блогер и журналист Надежда Стрелец в своем телеграм-канале назвала самые актуальные цветовые сочетания этого сезона.

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«Серый + розовый. Базовый серый заиграет новыми красками вместе с розовым. Причем красиво оттенит серый и нежно-розовый пудовый, и яркая фуксия.

Фиолетовый + зеленый. Сами по себе эти два оттенка – не самые популярные осенью. Зато вместе они классная комбинация – небанальная и элегантная. Если образ все-таки для вас слишком яркий, разбавьте его белым.

Бежевый + оранжевый. Слишком яркий для осени апельсиновый будет выглядеть более благородно, если «усмирить» его классическим бежевым», - написала Надежда Стрелец.

По материалам телеграм-канала «Стрелец-Молодец».

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