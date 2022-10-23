Остальную одежду можете выбросить! Названы самые модные сочетания цветов в этом сезоне

Для того, чтобы выглядеть стильно и актуально, вовсе не обязательно скупать остромодные вещи.

Стилисты утверждают, что вполне достаточно иметь в гардеробе базовые вещи определенного оттенка и уметь их грамотно сочетать.

Блогер и журналист Надежда Стрелец в своем телеграм-канале назвала самые актуальные цветовые сочетания этого сезона.

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