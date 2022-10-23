Пугачева выжила из семьи: как выглядит и чем занимается первая гражданская жена Киркорова

«Мисс Подмосковье» Марию Шатланову зрители старшего поколения могут помнить по старому клипу Филиппа Киркорова «Ты, ты, ты». В кадре хрупкая брюнетка с точеной фигурой танцует перед молодым артистом и ни у кого нет сомнения – между ними действительно есть чувства.

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И это действительно так. Молодой певец встретил Марию, когда ей было 17 лет, пройти мимо такой красоты не смог, у них завязались отношения. Модель стала выступать у Киркорова на подтанцовке во время гастролей, сниматься в его клипах.

Но увы, до ЗАГСа дело не дошло, Филипп Бедросович расстался с юной Машей ради опытной Аллы Пугачевой. Ну а та, как известно, конкуренток не терпит нигде. Вытеснив Марию Шатланову из личной жизни Филипа Киркорова, Примадонна сделала все, чтобы ее соперница исчезла из шоу-бизнеса тоже. Навсегда.

Впрочем, сейчас 52-летняя Мария ни о чем не жалеет, она работает инструктором по йоге, великолепно выглядит, замужем. Подняла на ноги дочь от ресторатора Олега Бацких. А о жизни с Филиппом Киркоровым старается не вспоминать.