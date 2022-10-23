«Уже такой большой джентльмен»: жена Вдовина Николаева облачила подросшего сына в наряд с «бабочкой»

Жена бизнесмена Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева входит в число звездных мамочек, которые умудряются сочетать карьеру с воспитанием малышей.

Елена Николаева не сидела в декрете. Она приступила к работе почти сразу после рождения сына Александра. Однако, несмотря на наличие няни, Елена Николаева и сама много времени проводит с малышом и даже берет его с собой на работу.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлела сына в студии телеканала «Россия 1».

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