«Уже такой большой джентльмен»: жена Вдовина Николаева облачила подросшего сына в наряд с «бабочкой»

Жена бизнесмена Игоря Вдовина, телеведущая Елена Николаева входит в число звездных мамочек, которые умудряются сочетать карьеру с воспитанием малышей.
Елена Николаева не сидела в декрете. Она приступила к работе почти сразу после рождения сына Александра. Однако, несмотря на наличие няни, Елена Николаева и сама много времени проводит с малышом и даже берет его с собой на работу.
В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлела сына в студии телеканала «Россия 1».
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«Александрик пришел к маме на работу», - подписала кадр Елена Николаева.
Поклонники умилились снимку, отметив, что Александр похож на свою звездную маму.
«Чудо малыш, и то верно, так династии и создаются», «Какой же он сладкий!», «Уже такой большой джентльмен», «Какой прекрасный! Копия мама», - высказались в Сети.
Сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина. Фото: соцсети
Напомним, сын Елены Николаевой и Игоря Вдовина появился на свет в декабре 2021 года. Александру уже десять месяцев.