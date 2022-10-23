Мерзкие следы на кровати, смрад, тухлятина: как живет Милохин со своим сожителем

Комик Гурам Амарян в рамках проекта YouTube «По хатам» пришел в гости к блогеру Дане Милохину и его другу, с которым он снимает квартиру Некоглаю. От увиденного у него волосы дыбом встали.

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В целом Гурам обратил внимание, что квартира хорошая, с современной обстановкой, мебелью и техникой. Вот только распоряжаются всем этим блогеры явно не по-человечески. Когда ведущий заглянул в посудомойку на кухне у ребят, его чуть не вырвало – такой смрад оттуда шел. При этом ни Даню Милохина, ни Некоглая ни капли не беспокоило, что у них в доме есть тухлятина.

Весь дом сожителей был заполнен разбросанными вещами, что поражало их гостя. Он заметил, что блогеры отлично знали о его визите и даже не посчитали нужным прибраться.

Но самое мерзкое зрелище ждало Амаряна в спальне у Некоглая, которую он сравнил с лежбищем бомжей со вполне понятными следами на кровати, от которых нормальных людей мутит.