Леди в белом с бахромой: родившая двойню Юлия Ефременкова покрасовалась на выписке в наряде в стиле «вестерн»

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова чувствует себя самой счастливой.

Целый месяц молодая мама провела вместе со своими новорожденными сыновьями-близнецами в клинике. И накануне врачи, наконец-то, отпустили ее домой.

Ликованию Юлии Ефременковой и ее близких, пришедших на выписку, не было предела.