Леди в белом с бахромой: родившая двойню Юлия Ефременкова покрасовалась на выписке в наряде в стиле «вестерн»

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова чувствует себя самой счастливой.
Целый месяц молодая мама провела вместе со своими новорожденными сыновьями-близнецами в клинике. И накануне врачи, наконец-то, отпустили ее домой.
Ликованию Юлии Ефременковой и ее близких, пришедших на выписку, не было предела.
«Во-первых, нам сегодня месяц. А во-вторых, мы наконец-то, выписываемся!» - говорила счастливая Ефременкова на видео с выписки, которым поделилась в микроблоге.
Для столь прекрасного события Юлия Ефременкова, всю беременность проходившая в красивых платьях, выбрала брутальный наряд в стиле «вестерн».
Белые брюки она заправила в черные сапоги, а куртку с бахромой сочетала со шляпой в ковбойском стиле.
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Напомним, сыновья-близнецы Юлии Ефременковой и ее избранника Мондезира появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения. Малыши были недоношенными, и поэтому врачи оставили их под своим наблюдением на целый месяц.
Юлия Ефременкова на выписке из роддома. Фото: скрин соцсети