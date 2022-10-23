Володина назвала конкретное число, когда все завершится: осталось потерпеть немного

10 ноября люди встретят новый мир, считает Василиса Володина. Это переломный день для всех, в который завершится «коридор затмений». Стартовал он 25 октября с солнечного затмения, в ноябре случился лунное.

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Василиса Володина рассказала в своем в Telegram-канале «Василиса Володина», что это время принятия судьбоносных решений для всей планеты. После нескольких поворотных моментов мы вступим в новый мир.

Володина предупредила, что «коридор затмений» толкает людей на необдуманные поступки, поэтому всем нужно проявлять осторожность.