Кому еще, кроме Тельцов, не повезет в ближайшие дни: Володина дала астропрогноз

Астролог и ведущая Василиса Володина предостерегла своих подписчиков в Telegram-канале «Василиса Володина», что в настоящее время начался тяжелый переломный период для многих.

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Он стартовал 23 октября с солнечного затмения и завершится 10 ноября лунным затмением.

Астролог уточнила, что в этот период волноваться нужно не всем. Однако особенные выдержка и сила очень пригодятся Тельцам и Скорпионам

Кроме того, терпение будет необходимо тем почитателям астрологии, которые родились в любом году в указанные даты: 22-24 января, 4-7 февраля, 21-24 апреля, 5-9 мая, 24-27 июля, 7-11 августа, 24-28 октября, 7-11 ноября.

Володина посоветовала в период «коридора затмений» не рисковать без особой надобности, не выяснять отношений, если окончательно не приперло и не начинать новую жизнь, ибо она может стать крайне непредсказуемой.