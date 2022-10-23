Поделили близнецов! Один сын - у отца, второй - на руках у мамы: Ефременкова показала выписку из роддома

Юлия Ефременкова после родов не сразу смогла выписаться с новорожденными сыновьями домой. Некоторое время близнецы оставались под присмотром докторов.

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Звезда «Дома-2» неотлучно находилась с детьми, жалуясь на недосып и усталость. Последовав совету врачей и родственников Ефременкова согласилась перевести малышей в отдельную палату, чтобы немного отдохнуть и восстановить силы. При этом новоиспеченная мамочка то и дело бегала к грудничкам, чтобы проверить все ли хорошо у ее мальчиков. Соскучившись по сыновьям, Юлия потребовала вернуть их обратно в ее палату.