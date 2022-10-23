Рыжеволосая красавица с натуральными губками: впервые показали 24-летнюю внучку Якубовича

Работая на телевидении десятки лет, Леонид Якубович, безусловно, обладает и влиянием, и прекрасным доходом. И явно может продвинуть своих наследников в карьере.

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Однако его дети предпочитают прокладывать свой путь своими средствами, без вмешательства знаменитого деда. У Леонида Якубовича есть сын Артем Антонов от первой жены Раисы, который работает в Дирекции информационных программ на Первом канале. А также дочь Варвара, певица и студентка, от второй жены Галины.

Журналисты НТВ теперь выяснили, что у Леонида Якубович также есть внучка Софья, впервые показав ее на ТВ в эфире шоу «Ты не поверишь!»

Оказалось, что ее подарил Леониду Якубовичу его сын, и она всего на два месяца старше дочери ведущего. Она закончила торговый институт и работает в ресторане быстрого питания, куда устроилась еще студенткой.

Софья оказалась рыжеволосой красавицей с натуральными губами и естественной женственной красотой.