Выяснилось, почему звезда «Кухни» Марк Богатырев пытался покончить собой: любовь зла

Артиста Марка Богатырева многие полюбили после сериала «Кухня», где он искренне сыграл любовные страсти со героиней Еленой Подкаминской.

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Но оказалось, что это была не такая уж игра. Возможно, именно поэтому, зрители так поверили картинке, которую нарисовали артисты перед ними.

Богатырев беззаветно влюбился в Подкаминскую, но отношения, увы, закончились болезненным разрывом. Плюс ко всему, актер, не ведавший до этого славы, буквально зациклился на работе. Все это привело к нервному срыву и попытке самоубийства.

«Этот адский период продолжался целый год. Словно в рабство попал», - пожаловался он.

К счастью, Богатырев взял себя в руки. Сейчас он востребован в профессии и умеет найти баланс между рабочими отношениями и личной жизнью. В 2020 году он женился на актрисе Татьяной Арнтгольц, а через год у них родился сын Данила.

Источник: «ОК».